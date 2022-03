நீராவி முருகனை பிடிக்க சென்றபோது படுகாயம்.. 4 போலீசார் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி.. என்ன நடந்தது?

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: ரவுடி நீராவி முருகன் தப்பிச்செல்லும் போது தாக்கியதில் காயமடைந்த நான்கு காவலர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல்வேறு கொலை, கொள்ளைகளை செய்த நீராவி முருகனை பல மாதங்களாக தேடி வந்த தனிப்படை காவல்துறையினர் சுட்டுக்கொன்றது எப்படி என்று பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட ரவுடி நீராவி முருகன், தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூர் அருகே உள்ள நீராவிமேட்டை சேர்ந்தவர். இவர் மீது சென்னை, தூத்துக்குடி, ஈரோடு உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் ஆள் கடத்தல், கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட 80க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்து வருகின்றன.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆலடி அருணா கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நீராவி முருகன் குற்றவாளியாக இருந்தார். கொலை கொள்ளை வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டாலும் ஜாமீனின் வெளியே வந்து மீண்டும் கைவரிசை காட்டி வந்தார் நீராவி முருகன்..

அரிவாளால் வெட்டினான்.. பாதுகாப்புக்கு சுட்டனர்- நீராவி முருகன் என்கவுண்டர் பற்றி போலீஸ் விளக்கம்

English summary

Four policemen who were injured in the attack while Rowdy Neeravi Murugan was fleeing have been admitted to hospital for treatment. Sensational reports have surfaced about how Neeravi Murugan, who had committed various murders and robberies, was shot dead by the private police who had been searching for him for months.