காமுக தலைமை ஆசிரியர்.. 11ம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு ஆபாச சாட் தொல்லை! தட்டி தூக்கிய திசையன்விளை போலீஸ்

Thirunelveli

நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளையில் அரசு உதவி பெரும் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. திசையன்விளை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதியை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.

இங்கு 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிகளுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் வகுப்பு எடுப்பதாக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கிறிஸ்போபர் ஜெபக்குமார் கூறியுள்ளார். இதையடுத்து அந்த வகுப்பில் சில மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.

நெல்லை பள்ளிக் கட்டிட விபத்து.. தீவிரமடையும் விசாரணை.. தலைமை ஆசிரியர் உள்பட 4 ஆசிரியர்கள் சஸ்பெண்ட்

English summary

The headmaster who sexually harassed schoolgirls has been arrested. .Two personnel were formed to catch him .Police have been engaged in a search hunt for the past one week