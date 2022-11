"பாஜகவிற்கு எதிராக கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணியை வைகோ மேற்கொள்வார்" துரை வைகோ

Thirunelveli

oi-Mani Singh S

நெல்லை: வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவிற்கு எதிராக அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் பணியை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மேற்கொள்வார் என அக்கட்சியின் தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ நெல்லையில் பேசினார்.

நெல்லையில் மதிமுக நிர்வாகி செல்வகோபால் என்பவர் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். இந்த நிலையில் மதிமுக தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இதன்பின்னர் மதிமுக நிர்வாகி செல்வகோபாலின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த அவர், நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

'ஆபாச அர்ச்சனை' பஞ்சாயத்து ஓவர்! அக்காடா- தம்பிடா! கூட்டாக பேட்டி தந்த பாஜக டெய்சி- திருச்சி சூர்யா!

English summary

The general secretary of the party, Durai Vaiko, said in Nella that MDMK General Secretary Vaiko will take up the task of uniting all parties against the BJP in the coming parliamentary elections.