நிரம்பும் நிலையில் புழல் ஏரி..விநாடிக்கு 500 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம்..வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: புழல் ஏரியில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 500 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. உபரி நீர் வெளியேறும் ஆற்றின் கரையோரம் வசிக்கும் கிராமங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வட கிழக்கு பருவமழை தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சுற்றுவட்டாரப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. 80 சதவிகித ஏரிகள் நிரம்பியுள்ளன.

புழல் ஏரியில் இருந்து கடந்த 10 நாட்களாக விநாடிக்கு 100 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1000 கனஅடியாக அதிகரிப்பால் 10.30 மணி அளவில் 500 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The volume of water released from Puzhal Lake has been increased to 500 cubic feet per second. A flood warning has been issued for the villages living along the banks of the river where excess water flows out.