உறவினர் சாவுக்கு சென்ற காதல் கணவர் மாயம்.. கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டரால் மனைவி அதிர்ச்சி.. ஆணவ கொலையா?

Thiruvallur

oi-Vishnupriya R

திருவள்ளூர்: உறவினர் ஒருவரது இறப்புக்காக சென்ற கணவரை அவரது வீட்டார் ஆணவக் கொலை செய்துவிட்டதாக திருவள்ளூரில் மனைவி புகார் அளித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அயநல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சேகர். இவரது மகள் அமுல். இவர் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

ரயில் மூலம் சென்னைக்கு வேலைக்கு செல்லும் போது இவருக்கு ஆரணியை அடுத்த காரணி கிராமத்தில் வசிக்கும் வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்த கவுதம் என்பவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது.

English summary

Husband goes missing after he went to his relatives dead found obituary as the wife claims that he was killed by his family.