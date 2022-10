பஞ்சுமிட்டாயை பார்த்ததும் பச்சப்பிள்ளையாய் மாறிய அமைச்சர் நாசர்! ஊஞ்சல் விளையாடி குதூகலம்!

Thiruvallur

oi-Arsath Kan

திருவள்ளூர்: பஞ்சுமிட்டாயை பார்த்ததும் பச்சப்பிள்ளையாக மாறி அதை வாங்கி சாப்பிட்டு மகிழ்ந்துள்ளார் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர்.

இதுமட்டுமல்லாமல் பஞ்சுமிட்டாய் கடை அருகே நின்று கொண்டிருந்த குழந்தைகளுக்கும் பஞ்சுமிட்டாய் வாங்கிக்கொடுத்து கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.

அமைச்சர் நாசரை பொறுத்தவரை படபடவென கோபம் கொள்ளக் கூடியவர் என்றாலும் கோபம் தீர்ந்தவுடன் குழந்தையை போல் மாறிவிடுவார் என்கிறார்கள் அவரை நன்கு அறிந்தவர்கள்.

English summary

Dairy Minister Nasar turned into a child when he saw the cotton candy and bought it and enjoyed eating it. Apart from this, he also attracted the attention of the children who were standing near the cotton candy shop by buying cotton candy. Those who know him well say that Minister Nasar can get angry very quickly, but once his anger is over, he turns like a child.