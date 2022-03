பள்ளி சென்ற முதல் நாளே இப்படியா?.. அம்மாவுக்கு டாட்டா காட்டிய குழந்தை பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி பலி!

Thiruvannamalai

oi-Vishnupriya R

திருவண்ணாமலை: செய்யாறு அருகே பள்ளியில் சேர்ந்த முதல் நாளே பள்ளி வாகனத்தில் சிக்கி தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆரணி அருகே உள்ள கொருக்காத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நெசவு தொழிலாளி ஜோதி-ராணி தம்பதியர். இவர்களுக்கு விக்னேஷ், சர்வேஷ் என்ற இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

இதில் சர்வேஷை (4) ஆரணி அருகே உள்ள வாழைபந்தல் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் எல்கேஜி வகுப்பில் அட்மிஷன் போட்டிருந்தனர்.

English summary

4 years old boy caught under school bus tyre and died when he was trying to get down at his stopping.