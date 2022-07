மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன்..மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி..துர்கா ஸ்டாலின் சாமி தரிசனம்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் தலங்களான மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன், மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசத்தி ஆலயங்களில் சாமி தரிசனம் செய்தார். பங்காரு அடிகளாரிடம் ஆசி பெற்றார்.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவதற்காக திருவண்ணாமலை சென்றுள்ளார். அங்கு கருணாநிதி சிலை, அண்ணா நினைவு வளைவினை திறந்து வைத்தார்.

இந்த நிலையில் முதல்வரின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை தினமான நேற்று மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

English summary

Durga Stalin Melmaruvathur Visit: (மேல்மருவத்தூரில் துர்கா ஸ்டாலின் சாமி தரிசனம்) Durga Stalin, wife of Chief Minister M.K. Stalin, to visit spiritual places and have darshan of Sami. Sami had darshan at the well-known Amman thalams such as Melmalayanur Angalamman and Melmaruvathur Adiparasathi temples. Bangaru got blessings from Adigalar.