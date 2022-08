3 குழந்தைகளை இடுப்பில் கட்டியபடி ஆற்றில் குதித்த தாய்! திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த சோகம்!

Thiruvannamalai

oi-Arsath Kan

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வாணாபுரம் அருகே 3 குழந்தைகளை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு தாய் ஆற்றில் குதித்ததில், அந்த 3 குழந்தைகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

தென்பெண்ணை ஆற்றில் தனது 3 குழந்தைகளையும் பறிகொடுத்த தாய் தற்போது சுய நினைவின்றி ஆபத்தான கட்டத்தில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

குடும்பச் சண்டை காரணமாக இந்த விபரீத முடிவை அவர் எடுத்தாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஒரேநேரத்தில் 5 பேரிடம் தங்கதாலி பறிப்பு.. கதறிய பெண்கள்.. திருவண்ணாமலை திருக்கல்யாணவிழாவில் கண்ணீர்

English summary

In Thiruvannamalai District, a mother jumped into the river with her 3 children In Thiruvannamalai District, a mother jumped into the river with her 3 children: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வாணாபுரம் அருகே 3 குழந்தைகளை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு தாய் ஆற்றில் குதித்ததில், அந்த 3 குழந்தைகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.