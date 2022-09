அண்ணே ஒரு குவார்ட்டர்! பாட்டிலை பார்த்த குடிகாரருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி! அப்பறம் நடந்த ட்விஸ்ட்?

Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை அருகே டாஸ்மாக் கடையில் வாங்கிய குவாட்டர் மது பாட்டிலில் புழு இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த குடிகாரர் ஒருவர், நியாயம் கேட்டு டாஸ்மாக் கடையில் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக மது விற்பனை பாதிக்கப்பட்டது.

தனக்கு கிடைக்காத சரக்கு யாருக்கும் கிடையாது என சினிமா பட பாணியில் தனக்கு நியாயம் கிடைக்கும் வரை யாருக்கும் சரக்கு கிடையாது என போராட்டத்த்தில் ஈடுபட்டதால் மற்ற குடிகாரர்களும் கடும் அவதி அடைந்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே செயல்பட்டு வரும் 9249 என்ற டாஸ்மாக் கடையில் மது பிரியர் ஒருவர் இன்று குவாட்டர் ஓல்ட் சிக்ரெட் மது பாட்டிலை 135 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியுள்ளார்.

English summary

An alcoholic who was shocked to find a quart bottle of liquor he bought from a Tasmac shop near Thiruvannamalai had a worm in it, staged a protest at the Tasmac shop demanding justice, affecting the sale of liquor for more than an hour.