ஜவ்வாதுமலையில் 10ம் வகுப்பு மாணவன் இறப்பின் பின்னணி என்ன? மகாலட்சுமி டீச்சர் சிக்க வைக்கப்படுகிறாரா?

Thiruvannamalai

oi-Vishnupriya R

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில் ஆசிரியை மகாலட்சுமி 10 ஆம் வகுப்பு மாணவரின் முகப்பருவை ஊசியால் குத்தியதால் அவர் இறந்ததாக கூறப்படும் சம்பவத்தின் உண்மைதன்மை என்ன தெரியுமா. இந்த சம்பவத்திற்கும் மகாலட்சுமிக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்கிறார்கள் உண்மை அறிந்தவர்கள்.

ஜமுனாமரத்தூரில் அரசு பழங்குடியின உண்டு உறைவிட பள்ளியில் சிவகாசி எனும் 10 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவனின் முகத்தில் இருந்த முகப்பருவை அந்த பள்ளியின் ஆசிரியை மகாலட்சுமி சேலையிலிருந்த ஊக்கால் குத்தியதால் முகம் வீங்கி உயிரிழந்ததாகவும் ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சிறுவனின் பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர்.

ஆனால் உண்மையில் அந்த சிறுவன் முகத்தில் இருந்த முகப்பருவை மகாலட்சுமி குத்தவில்லை. இதெல்லாம் கடந்த ஆட்சியின் ஒப்பந்ததாரர் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக சிவகாசியின் பெற்றோரை தூண்டிவிட்டு பொய் புகார் கொடுக்க வைத்துள்ளார் என உண்மைச் சம்பவம் ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

முகப்பருவை ஊசியால் குத்தியதால் மாணவர் பலி! பழங்குடியினருக்காக போராடிய ஆசிரியை மகாலட்சுமி மீது புகார்

English summary

Here is the truth behind 15 years old boy died in Jamumanarathur school and complaint given against Teacher Mahalakshmi.