Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே வறுமையில் வாடிய மாற்றுத்திறனாளி கணவன் மனைவிக்கு வாட்ஸ்அப் குழு மூலம் நிதி திரட்டி வளைகாப்பு நடத்தி வைத்த சம்பவம் அனைவரிடமும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாட்ஸ்ஆப் வளைகாப்பு! மகிழ்ச்சியில் திளைத்த தமிழ்செல்வி! திருவண்ணாமலை மக்களுக்கு ஒரு ராயல் சல்யூட்!

வாட்ஸ்ஆப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களால் மூலம் இளைஞர்கள் தவறான பாதைக்கு செல்வதாகவும் பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் சிக்கல்களில் சிக்கி வருவதாக புகார்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில நல்ல சம்பவங்களும் நடைபெறத்தான் செய்கிறது

அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே சந்தவாசல் கிராமத்திலுள்ள ஃபீனிக்ஸ் சிறப்புப் பள்ளியில் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் ஒன்றிணைந்த நண்பர்களால் நடைபெற்றிருக்கிறது.

English summary

The incident of raising funds and holding a baby shower for a disabled husband and wife who were living in poverty near Arani in Tiruvannamalai district has made everyone happy.