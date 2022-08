கூத்தாநல்லூர் அருகே இடிந்து விழுந்த பள்ளிக்கூடம்...கோயில் வளாகத்தில் தற்காலிக பள்ளி

Thiruvarur

oi-Mohan S

திருவாரூர் : திருவாரூர் மாவட்டம், கூத்தாநல்லூர் அருகே இடிந்து விழுந்த பள்ளிக் கட்டிடத்தை சீர்செய்யாததால் அங்குள்ள மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தற்காலிக பள்ளிக்கூடத்தில் மாணாக்கர்கள் கல்வி பயிலும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கல்லாதார் இல்லாத மாநிலத்தை உருவாக்கிட ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையில், கல்வித்துறைக்கு பெரும்பான்மையான நிதியை ஒதுக்கி வருகிறது. இருந்த போதிலும், அத்தகைய நிதி, மாணவ மாணவியர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு பயன்படுகிறாதா என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நம் கண்முன் நிற்பது, திருவாரூர் மாவட்டம், கூத்தாநல்லூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மேல்கொண்டாழி பகுதியில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி.

அம்பேத்கர் சிலைக்கு 'காவி' துண்டு! சர்ச்சையை தூண்டி விட்ட சமூக விரோதிகள்! வீறு கொண்டெழுந்த விசிக!

English summary

A makeshift school has been functioning in the temple Campus for many years due to the collapse of the school near Koothanallur