திருப்பதி ஏழுமலையானை வழிபட்ட நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்..சிறுவனுக்கு லட்டு கொடுத்து வாழ்த்து

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன் இன்று காலை விஐபி பிரேக் தரிசனம் மூலம் திருப்பதி கோவிலில் ஏழுமலையானை வழிபட்டார். கோவில் சார்பில் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட லட்டு பிரசாதத்தை சிறுவனுக்கு வழங்கி வாழ்த்து கூறினார்.

திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்பது பலரது நம்பிக்கை. அதன் காரணமாகவே பல லட்சக்கணக்கானோர் பல மணி நேரம் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர்.

அரசியல்வாதிகளும், உலகின் மிகப்பெரும் பணக்காரர்களும் விஐபி பிரேக் தரிசனம் மூலம் திருப்பதி ஏழுமலையானை சில மணிநேரங்களில் தரிசனம் செய்கின்றனர். பல கோடி ரூபாய்களை கோவிலுக்கு நிதியாக தருகின்றனர். தங்கம், வெள்ளி போன்றவைகளையும் காணிக்கையாக வழங்குகின்றனர்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman offered VIP break darshan to the Tirupati temple this morning to worship the Elumalaiyan. She congratulated the boy by offering the lattu prasad presented to him on behalf of the temple.