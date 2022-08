திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க போறீங்களா? அக்டோபர் மாத தரிசன டிக்கெட் ரிலீஸ் எப்போது?

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருப்பதி கோவிலில் அக்டோபர் மாதத்துக்கான சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட் ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதியன்று ஆன்லைனில் வெளியிடப்படுகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தினசரியும் 75 ஆயிரம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருகின்றனர். தொடர் விடுமுறை காலங்களில் தினசரியும் 1 லட்சம் பேர் வரை சாமி தரிசனத்திற்கு வருவதால் 2 நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியதாக உள்ளது.

திருப்பதி சென்று வந்தாலே திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையும் பக்தர்களுக்கு உள்ளது அதன் காரணமாகவே பலரும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வருவார்கள்.

ஒவ்வொரு மாதமும் ஏதாவது ஒரு விழாக்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். மார்கழி மாதம் வைகுண்ட ஏகாதசியின் போதும் புரட்டாசி மாதம் வரும் பிரம்மோற்சவம் திருவிழாவின் போதும் பல லட்சம் பேர் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வருவார்கள்.

ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி கோகுலாஷ்டமி ஆஸ்தானம், 20ஆம் தேதி உறியடி உற்சவம் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி பலராமர் ஜெயந்தி, 30ஆம் தேதி வராஹ ஜெயந்தி, 31ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா திருப்பதியில் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இந்த ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் நடைபெற உள்ள பிரம்மோற்சவ விழாவில் கோவிலின் 4 மாட வீதிகளில் வாகன சேவை பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. இதில் ஆந்திர மாநில முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பங்கேற்று ஏழுமலையானுக்கு பட்டு வஸ்திரம் சமர்ப்பணம் செய்கிறார். அக்டோபர் மாதம் 1ஆம்தேதி கருட சேவை, 2ஆம் தேதி தங்க தேரோட்டம், 4ஆம் தேதி தேரோட்டம், 5ஆம் தேதி சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி நடக்கிறது.

செப்டம்பர் மாதத்திற்கான விரைவு தரிசன டிக்கெட் விற்பனை கடந்த மாதம் முடிவடைந்தது. அக்டோபர் மாதம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கான விரைவு தரிசன டிக்கெட் வரும் 18ஆம் தேதியன்று ஆன்லைனில் வெளியிடப்படுகிறது.

பிரம்மோற்சவ நாட்களில் இலவச தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர். எனவே வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் நடக்கும் அக்டோபர் 1-5 வரை இலவச தரிசனத்தில் மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டுமென கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அக்டோபர் 1-5 வரை டிக்கெட் தருவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tirupati Elumalaiyan Temple October Special Entry Darshan Ticket is released online on 18th August. The meeting decided to allow only free darshan during the annual Brahmotsavam from October 1-5.