5 கோடியா? மகனா? பள்ளி மாணவனை கடத்திய கும்பல்! முகமுடி விலகியதால் நடந்த ட்விஸ்ட்! ஷாக்கான திருப்பூர்!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : 5 கோடி கேட்டு பள்ளி மாணவன் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தில், தன்னைப் பற்றிய அடையாளம் தெரிந்ததால் கேரள மாநிலத்தில் தூக்கிட்டு கடத்தல்காரர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருப்பூர் அனுப்பர்பாளையம் சொர்ணபுரி அவென்யூ மகாலட்சுமி கார்டன் இரண்டாவது வீதி பகுதியில் வசித்து வருபவர் சிவக்குமார் 54 இவரது மனைவி கவிதா 44 இவர்களுக்கு அஜய் பிரணவ் என்ற 14 வயது மகன் உள்ளார் தனியார் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

சிவக்குமார் பெருமாநல்லூரில் உள்ள தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்தில் கணக்காளராக கடந்த நான்காண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டிட கான்ட்ராக்டர் ராகேஷ் என்பவரிடம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In the case of kidnapping of a school student for Rs 5 crore, the police are investigating the incident in which the kidnapper committed suicide by hanging himself because he knew his identity.