வரிசையா வர்றாங்க.. எடப்பாடி பழனிசாமியும் திமுகவுக்கு வருவார்.. ஆனா.. ட்விஸ்ட் வைத்த ஆர்.எஸ்.பாரதி!

திருப்பூர் : அதிமுகவினர் பலர் தொடர்ந்து திமுகவிற்கு வந்து கொண்டிருப்பதால் விரைவில் எடப்பாடி பழனிசாமியே வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என திமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவுக்கு வந்தாலும் அவரைச் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டோம், பதவி கொடுத்தவருக்கே துரோகம் செய்த ஈபிஎஸ்ஸை கட்சியில் இணைத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் இருவர் திமுகவில் இணைந்த நிலையில், மேலும் சிலரும் திமுகவிற்குத் தாவத் தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தப் பொதுக் கூட்டத்தில் திமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி கலந்துகொண்டு பேசினார்.

It is not surprising that Edappadi Palaniswami comes soon as many AIADMK members are coming to DMK. However, Edappadi Palaniswami, who has betrayed who gave him the position, will not be included in the party. says former DMK MP RS Bharathi.