திருமண போட்டோவை வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பிய செல்ல மகள்.. அதிர்ந்துபோய் உயிரை விட்ட பெற்றோர்

Tiruppur

oi-Velmurugan P

திருப்பூர்: ஒரே மகள், காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதாக வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிய திருமணமான போட்டோவை பார்த்து மனமுடைந்த தாய் , தந்தை விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். இந்த சம்பவம் திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசியை அடுத்து குன்னத்தூரில் நடந்துள்ளது.

காதல் திருமணங்கள் பெற்றோருக்கு வேதனையையும், காதலர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது. ஆனால் காதல் திருமணங்கள் கைகூடிய பின்னர் ஒருவருககு ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்து வாழத்தெரியாமல் சண்டைபோட்டு கடைசியில் சோகத்தில் சிக்கி கொள்வது அதிகமாக உள்ளது.

இதனிடையே காதல் திருமணங்களால் அவமானம் மற்றும் துக்கம்அடைந்து பெற்றார்கள் விபரீதமான முடிவினை எடுப்பது அதிகமாக உள்ளது.

English summary

The mother and father committed suicide by drinking poison after seeing a wedding photo posted on WhatsApp claiming that their only daughter was married for love.