4 வயது சிறுமிக்கு பள்ளியில் நேர்ந்த கொடுமை.. கொந்தளிக்கும் திருப்பூர்.. வீதிக்கு வந்த பொதுமக்கள்!

Tiruppur

oi-Udhayabaskar

திருப்பூர்: திருப்பூரில் 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளானதாக எழுந்த புகாரில் தனியார் பள்ளி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

தனியார் பள்ளி ஊழியர் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தந்த புகாரில் திருப்பூர் வடக்கு அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை கைது செய்யும் வரை போராட்டம் நடத்துவோம் என பெற்றோர், உறவினர் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சிக்கியது ஆடியோ.. பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை தந்த பாஜக அமைச்சர்.. பதவி ராஜினாமா.. கோவாவில் பரபரப்பு

English summary

In Tirupur, the public staged a protest demanding action against a private school for allegedly sexually harassing a 4-year-old girl. Parents, relatives and the public have been involved in the road blockade as they will continue to protest until the accused is arrested.