கழுத்தை நெரித்த கடன் தொல்லை.. திருப்பூர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் கணவன், மனைவி தீக்குளிக்க முயற்சி

Tiruppur

oi-Udhayabaskar

திருப்பூர்: திருப்பூரில் கடன் விவகாரத்தில் கணவர் கைவிட்டதால் பெண்கள் மனஉளைச்சல் தந்ததாகக் கூறி ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் பெண் தீக்குளிக்க முயன்றுள்ளார்

இதை பார்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள், அதிகாரிகள் அவர் மீது உடனடியாக தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர்.

கணவனுடன் சேர்ந்து கடன் வாங்கிய நிலையில் கடனை திருப்பி செலுத்தாமல் கணவர் இழுத்தடிப்பதால் கடன் கொடுத்தவர்கள் கழுத்தை நெறிப்பதாக பெண் கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.

English summary

A woman who came to the Tirupur Collectorate premises tried to set fire by pouring kerosene. The woman said in tears that the creditors were strangling her as her husband dragged her out of the loan while she was in debt with her husband.