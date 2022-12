திமுக ஊழல் அமைச்சர்கள்.. பாஜக போட்ட அடுத்த “லிஸ்டு”! 3 பேராம்.. விடவே மாட்டோம் என அண்ணாமலை சூளுரை

Trichirappalli

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருச்சி: தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் அடுத்தக்கட்ட ஊழல் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும், 2, 3 அமைச்சர்கள் இந்த பட்டியலில் உள்ளதாக தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

பாஜக மாநில இளைஞரணி செயற்குழு கூட்டம் இன்று திருச்சியில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் பாஜக தேசிய இளைஞர் அணி தலைவருமான தேஜஸ்வி சூர்யா, மற்றும் மாநில மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பின் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "மண்ணை சார்ந்து, தர்மத்தை சார்ந்து இல்லாவிட்டால் எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் வெற்றி பெற முடியாது.

English summary

Tamil Nadu Bharatiya Janata Party President Annamalai has said that the next corrupt list of Tamil Nadu ministers will be published and 2-3 ministers are in this list.