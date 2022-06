“5 கட்சி மாறிய செந்தில் பாலாஜி சொன்னது உண்மைதான்.. எனக்கு பக்குவம் போதாது” - அண்ணாமலை பதிலடி!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : ஐந்து கட்சி மாறியவர், காற்றில் இருந்தும், நிலக்கரியில் இருந்தும் விஞ்ஞான முறையில் ஊழல் செய்தவர் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், செந்தில் பாலாஜி சொன்னதுபோல எனக்கு பக்குவம் கிடையாது எனக்கு பக்குவமாக ஊழல் செய்யத் தெரியாது என பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அண்ணாமலை.

மேலும், சசிகலா பாஜகவிற்கு வந்தால் வரவேற்போம் என்ற நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து குறித்தும் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

"As Senthil Balaji, who has changed 5 party said, I do not know how to do mature corruption," retaliates BJP Annamalai.