சேர்ந்தே இருப்பது.. காங்கிரஸும் கோஷ்டி மோதலும்! கைகலப்பால் கலவரக் காடான ஆபிஸ்! அலறி ஓடிய தொண்டர்கள்!

திருச்சி : திருச்சி மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் கோஷ்டி மோதலால் ஒருவருக்கு ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் சில நிர்வாகிகள் காயமடைந்த நிலையில், காவல்துறையினர் சமரசம் செய்து அங்கிருந்த கட்சி நிர்வாகிகளை அப்புறப்படுத்தினர்.

சேர்ந்தே இருப்பது.. காங்கிரஸும் கோஷ்டி மோதலும்! கைகலப்பால் கலவரக் காடான ஆபிஸ் - வீடியோ

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோரை அமலாக்கத்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் ஹெரால்டு அலுவலகத்திற்கு அமலாக்கத்துறை சீல் வைத்தனர்.

இந்தியா முழுவதும் இன்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

In the Trichy District Congress office, some party officials were injured due to a clash between the parties, and the police reconciled and removed the party officials from there.