‘பொன்னியின் செல்வன்’ பார்த்து தூக்கம் வரல.. மனம் மயக்கும் ‘நந்தினி, குந்தவை’ - உருகிய திருச்சி சிவா!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : 'பொன்னியின் செல்வன்' படத்தைப் பார்த்த திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா அதனை வியந்து பாராட்டி தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கல்கி எழுதிய வரலாற்றுப் புனைவு நாவலான 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படமாக மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகி கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் வெளியான 'பொன்னியின் செல்வன்' முதல் பாகம் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. வரவேற்பு, எதிர்ப்பு, விவாதம் என கடந்த சில நாட்களாக 'PS1' ஃபீவர் அடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், தனக்கு மிகவும் பிடித்த 'பொன்னியின் செல்வன்' நாவல் படமான நிலையில், அதைப் பார்த்து ரசித்துள்ளார் திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா.

3 அடி நீளம்.. 2 அடி உயரம்.. மாலை அல்ல! காலணியை காணிக்கையாக வழங்கும் கிராம மக்கள்.. விசித்திர வழிபாடு

English summary

'Ponniyin Selvan' art 1 movie directed by Mani Ratnam and released last Friday. DMK MP Trichy Siva, who saw the film 'PS-1', admired it and posted detailed about it on his social media pages.