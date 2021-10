மகாளய அமாவாசையில் சமயபுரம் மாரியம்மன்.. ஸ்ரீரங்கநாதரை தரிசனம் செய்த துர்கா ஸ்டாலின்

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கு வந்திருந்த முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலினுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மகாளய அமாவாசை நாளில் சமயபுரம் மாரியம்மனை தரிசனம் செய்த முதல்வரின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், சுக்கிரன் ஸ்தலமான ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதரையும் தரிசனம் செய்து நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றியுள்ளார்.

வேண்டுதலை நிறைவேற்றிய Durga Stalin | Samayapuram Mariamman Temple | Srirangam Temple

ஸ்ரீரங்கம் ஆலயம் சுக்கிரன் ஸ்தலம். பரணி, பூரம், பூராடம் என்பது சுக்கிரனுக்கு உகந்த நட்சத்திரம். இந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீரங்கநாதர் உகந்த தெய்வம். வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஸ்ரீரங்கநாதரை தரிசனம் செய்து வேண்டுதல் வைத்தால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. புரட்டாசி மாதமான இந்த மாதத்தில் நவராத்திரி உற்சவமும் தொடங்கியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் நட்சத்திரம் பூரம் நட்சத்திரம் என்பதால் சுக்கிரன் ஸ்தலமான ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதரை தரிசனம் செய்து தனது வேண்டுதலை நிறைவேற்றியுள்ளார் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின்.

பூஜை ஒன்றையே உயிர் மூச்சாக கருதுகிறோம்.. துர்கா ஸ்டாலினிடம் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் பட்டர்கள் கோரிக்கை..!

English summary

Chief Minister Mukherjee Stalin's wife Durga Stalin was accorded a special welcome at the Srirangam Sri Ranganathar Temple. Durga Stalin, the wife of the Chief Minister, who visited the Samayapuram Mariamman on the day of the Mahalaya New Moon, visited Srirangam Ranganathar.