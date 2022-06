Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், சசிகலா, டிடிவியை நம்பி அரசியல் செய்கிறார் ஓபிஎஸ் இது எடுபடாது எனவும், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து கொண்டு ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவை அழிக்க துடிக்கிறார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்சி வடக்கு மாவட்ட செயலாளருமான பரஞ்ஜோதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

வளர்த்த கடா..ஒரே நேரத்தில் ‘மூன்று குதிரை’யில் சவாரி! அதிமுக அழிக்கும் ஓபிஎஸ்..! பற்றவைத்த பரஞ்சோதி!

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் அதிமுகவில் என்ன நடக்கவிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலையில், இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையிலுள்ள கட்சி அலுவலகத்தில்அதிமுக தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் பொறுப்புகளை வகித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவற்றிலிருந்து நீக்கப்படுவார் எனவும், இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தெடுக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Paranjothi, a former AIADMK minister and Trichy North district secretary, has slammed OPS for politicize relying on TTV, DMK leader Stalin, Sasikala. And aying that the O. Panneerselvam was trying to destroy the AIADMK by being the party's co-ordinator.