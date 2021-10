'ஜெயிச்சுட்டோம் மாறா'.. ஐஐடியில் சேரும் கூலித்தொழிலாளி மகன்! ஸ்டாலின் கொடுத்த சூப்பர் சர்ப்ரைஸ்

Trichirappalli

திருச்சி: ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற திருச்சி அரசு பள்ளி மாணவர், விரைவில் ஹைதராபாத் ஐஐடியில் சேரப்போகிறார். அவரது கல்வி செலவு முழுவதையும் அரசே ஏற்கும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாணவனை நேரில் அழைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டி உள்ளார்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஐஐடி பற்றி கேள்விப்படாத திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள குக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன், மன உறுதியும் விடாமுயற்சியுடன் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் முதல் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றார். இவர் தரவரிசைப் பட்டியலில் அகில இந்திய அளவில்17,061-ம் இடம், ஓபிசி-என்சிஎல்-ல் 3,649-ம் இடம்பெற்றுள்ளார்.

ஓட்டலில் வேலை செய்யும் கூலித் தொழிலாளி பொன்னழகனின் மகனனா அருண்குமார், அதிகாரமும் பணபலமும் அதிகம் உள்ள உயர்வருவாய் மக்களே சேருவதற்கு தவம் இருக்கக்கூடிய ஐஐடியில் சேரப்போகிறார். மாநில அரசு பள்ளி மாணவர் ஐஐடியில் சேரப்போவது அரிய நிகழ்வு ஆகும்.

திருச்சி நகரிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கரடிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண்குமார் , செவல்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்தார்.

A 17-year-old boy from a small village in Trichy district, who had not heard of IITs until two years ago, with determination and perseverance won the first attempt at the JEE Advanced exam. he got help from CM mk stalin for education fees.