விடுதலைக்கு பிறகும் தொடரும் பிரிவு.. முகாமில் வைக்கப்பட்ட முருகன்! திருச்சியில் கணவரை சந்தித்த நளினி

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருச்சி: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைதாகி 32 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட முருகன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் ஆகியோரை திருச்சி முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்ட நிலையில், தனது கணவர் முருகனை நளினி நேரில் சந்தித்தார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு படுகொலை செய்யப்பட்டது உலகையே உலுக்கியது.

இந்த கொலையில் தொடர்புடையதாக பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன், நளினி, ரவிச்சந்திரன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Nalini met her husband Murugan in Trichy. Murugan, Chandan, Robert Payas and Jayakumar, who were arrested in the Rajiv Gandhi assassination case and released from prison after 32 years, were kept in the Trichy camp.