சிறுமியை சீரழித்த காக்கி! பரபரப்பான திருச்சி! அரசியல்வாதிகளுக்கும் தொடர்பு? அதிர்ந்து போன போலீசார்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக ஆதரவற்ற 16 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியதோடு, மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று கருவையும் கலைத்ததாக திருச்சி காவல்துறையில் பணியாற்றும் காவலரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் மகளிர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி லால்குடி நன்னிமங்கலம் காலனி வீடு பள்ளிக்கூட தெரு பகுதியைச் சேர்ந்த பெற்றோரை இழந்த 16 வயது சிறுமி, அவரின் பெரியம்மாவிடம் வளர்ந்து வந்துள்ளார். அவரது பெரியம்மா வேலைக்காக வெளியே சென்றுவிடும் நிலையில், அவர் தனியாக வீட்டில் இருப்பது வழக்கம்.

சிறுமி தனியாகத் தான் இருக்கிறார் என்பதை பயன்படுத்தி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த போலீஸ்காரர், கலால் துறையில் பணியாற்றும் ஒருவர், உள்ளிட்ட சிலர் சிறுமியிடம் அடிக்கடி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சிலந்தி குரங்குகிடம் சேட்டை.. சிறுமி பட்டபாடு.. களேபரமான மெக்சிகோ சரணாலயம்!

English summary

The womens police arrested and jailed a police constable under the POCSO Act for impregnating a helpless 16-year-old girl and taking her to the hospital to terminate the fetus after she grazed the crop near Lalgudi in Trichy district.