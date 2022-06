ஏலே இப்டி பண்றீங்க..நாசமா போயிருவீங்க! இனிதான் சாதனாவோட ஆட்டமே! காண்டான திருச்சி சாதனா! என்ன காரணம்?

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : ஆபாசமாக பேசியோ, அடுத்தவர்களை தரக்குறைவாக பேசியோ இனிமேல் வீடியோவில் போட மாட்டேன் என கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பேசி இருந்த டிக்டாக் புகழ் திருச்சி சாதனா, தற்போது பேப்பர் ஐடி என்ற நபரை மிகவும் அருவருக்கத்தக்க வகையில் பேசி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழகத்தில் டிக்டாக் மூலம் பிரபலமடைந்தவர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதில் நன்மைகள் இருந்தாலும், ஒரு பக்கம் கைதாகும் அளவுக்கு குற்ற நடவடிக்கைகளும் அதிகரிக்கிறது. திருச்சி சாதனா,திவ்யா, ஜி.பி முத்து என பலர் இந்த வரிசையில் உள்ளார்கள்.

“5 கட்சி மாறிய செந்தில் பாலாஜி சொன்னது உண்மைதான்.. எனக்கு பக்குவம் போதாது” - அண்ணாமலை பதிலடி!

டிக்டாக்கிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதையடுத்து என்ன செய்வது என்று புலம்பிய நிலையில் ஒவ்வொரு டிக் டாக் பிரபலங்களும் யூடியூப், இன்ஸ்டா, பேஸ்புக் உள்ளிட்ட அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலும் தங்களது வீடியோக்களைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

tiktok fame Trichy Sadhana has now released a video in which she speaks in a very obscene manner to a person called Paper ID and has again sparked controversy.