“நாங்க வேற மாறி வேற மாறி”, போலீசின் கையை கடித்த அஜித் ரசிகர்கள்..திருச்சியில்“வலிமை” அட்ராசிட்டி..!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளியான வலிமை திரைப்பட வெளியீட்டின்போது திருச்சியில் பட்டாசு வெடித்ததை கண்டித்த காவல்துறையினரை கடித்து வைத்த அஜித் ரசிகர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை வைத்திருக்கும் தல என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் அஜித்குமாரின் வலிமை திரைப்படம் நேற்று பக்கா மாஸாக வெளியிடப்பட்டது.

இந்த திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்று ரசிகர்கள் பல நாட்களாக தவம் கிடந்தனர். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு பலனாக நேற்று பிரம்மாண்டமாக வலிமை திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது.

Two Ajith fans have been arrested for biting the police who condemned the explosion of firecrackers in Trichy during the release of the movie Valimai starring actor Ajith Kumar.