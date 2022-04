யார் அப்படி சொன்னது? 1-9 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் நிச்சயம் நடக்கும் -அடித்து சொல்லும் அன்பில் மகேஷ்

Trichirappalli

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருச்சி: தமிழ்நாட்டில் 1 முதல் 9 ஆம் வகுப்புகளுக்கான ஆண்டு இறுதித் தோ்வு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நிச்சயம் நடைபெறும் என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனவும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

அன்பில் மகேஷின் திருச்சி திருவெறும்பூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட காட்டூர் அருகே அண்ணாநகா், நெய்குணம், பாரிநகா், பாரதிதாசன் நகா், வீதிவடங்கம், பாப்பாக்குறிச்சி பகுதிகளில் 6000-க்கும் அதிகமான வசித்து வருகின்றனா்.

இப்பகுதியில் இயக்கப்பட்டு வந்த நகரப் பேருந்து கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் திருச்சி, திருவெறும்பூா், துவாக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்ல சுமாா் 3 கி.மீ. தொலைவுக்கு நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது.

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi has said that the annual exams for classes 1 to 9 in Tamil Nadu will definitely be held on the basis of a reduced syllabus and do not believe the rumors.