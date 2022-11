"நான் ரவுடி.. இல்லாம ஆக்கிருவேன்" மிரட்டல் விடுத்த பாஜக திருச்சி சூர்யா? கமிஷனரிடம் பெண் பரபர புகார்

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்தை பாஜகவின் ஓபிசி அணியின் மாநில செயலாளர் சூர்யா சிவா அபகரிக்க முயற்சிப்பதாக திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையரிடம் பெண் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி திருச்சி சிவாவின் மகனான சூர்யா சிவா, தற்போது பாஜகவில் ஓபிசி அணியின் மாநில செயலாளராக இருக்கிறார். இந்நிலையில், சூர்யா சிவாவும், அவரது மனைவியும், பெண் ஒருவரிடம் இருந்து 1 கோடி மதிப்பிலான சொத்தை அபகரிக்க முயல்வதாகவும், கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

தான் பாஜகவில் பெரிய பொறுப்பில் இருப்பதாகவும், என்னை உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் சூரியா சிவா மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் அப்பெண் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A woman has lodged a complaint to Trichy Police Commissioner that BJP's OBC wing state secretary Suriya Siva is trying to expropriate property worth one crore. Woman has complained that Suriya Siva is threatening her.