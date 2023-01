தீர்ப்பு எந்த நேரத்திலும் வரலாம்.. அதுவும் நியாத்தின் பக்கம்தான்.. கடம்பூர் ராஜூ நம்பிக்கை!

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எந்த நேரத்திலும் வரலாம் என்றும் அதுவும் நியாத்தின் பக்கம்தான் வரும் என்றும் தூத்துக்குடியில் கடம்பூர் ராஜூ கூறியுள்ளார். மேலும் ஆளுநர் மற்றும் தமிழக அரசின் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் களையப்பட்டால் நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் நல்லது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

தைப்பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே சந்தீப்பு நகரில் திருநங்கை சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முன்னாள் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சரும், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் ராஜூ கலந்து கொண்டார்.

விழாவில் அவர் திருநங்கைகளுடன் சமத்துவ பொங்கல் வைத்து 50க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகளுக்கு பொங்கல் பரிசு பொருளை வழங்கினார். தொடர்ந்து கடம்பூர் ராஜூ செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடைமுறைக்கு அதிமுக ஆதரவு.. கடிதம் அனுப்பிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Former Minister Kadambur Raju said in Kovilpatti that it would be good for the country and the people of Tamil Nadu if the conflicting views of the Governor and the Tamil Nadu government were removed.