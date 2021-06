சசிகலாவை எதிர்க்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளின் முன்பு போராட்டம்...அதிமுகவினரின் அடடே தீர்மானம்

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே விளாத்திகுளத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சசிகலாவிற்கு எதிராக பேசி வரும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் நத்தம் விசுவநாதன், ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகம், கே.பி.முனுசாமி இல்லங்கள் முன்பு போராட்டம் நடத்துவது என்பது உள்பட 11 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அரசியலை விட்டு ஒதுங்கிய சசிகலா தற்போது அதிமுகவினருடன் பேசி வருகிறார். அந்த ஆடியோக்கள் தினசரியும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சசிகலா உடன் பேசும் அனைவரையும் கட்சியை விட்டு நீக்கி வருகின்றனர். அதைப்பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் சசிகலா மீண்டும் பேசி வருகிறார்.

போலாம் ரைட்.. நாளை காலை 6 மணி முதல்.. சென்னையிலிருந்து 200 பஸ்கள்.. கிருமிநாசினியுடன் ஏற்பாடு செம!

அதிமுகவை கைப்பற்ற நினைக்கும் சசிகலாவை வரவேற்று அவரது ஆதரவாளர்கள் போஸ்டர்கள் ஒட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் கோவில்பட்டி அருகே விளாத்திகுளத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

The decision to appoint Sasikala as AIADMK general secretary has caused a stir at the AIADMK consultative meeting held at Vilathikulam near Kovilpatti. Eleven resolutions have been passed, including that former ministers Natham Viswanathan, Jayakumar, CV Shanmugam and KP Munuswamy, who have been speaking out against Sasikala, protest in front of their homes.