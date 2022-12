“டபுள் டுவிஸ்டு” - கொளுத்திப்போட்ட சிவி சண்முகம்.. கோபப்பட்ட அண்ணாமலை! கடம்பூர் ராஜு புதிய விளக்கம்

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: பாஜகவுடன் திமுக கூட்டணி வைக்கும் என்று பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகத்தை 3 ஆம் கட்டத் தலைவர் என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது சர்ச்சையாகி இருக்கும் நிலையில் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் ராஜூ புதிய விளக்கத்தை அளித்து உள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சொர்ணா கல்லூரியில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விழா கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சொர்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் ஜெபின் ஜோஸ் தலைமையில் பொறியாளர் சந்தனராஜ், அஜந்தா நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குனர் சுல்தான் அலாவுதீன் கலந்துகொண்டனர்.

கல்லூரி முதல்வர் சாந்தி பிரியா முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் அதிமுகவை சேர்ந்த செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை முன்னாள் அமைச்சரும் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் ராஜூ சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

English summary

Former minister and AIADMK legislator Kadambur Raju has given a new explanation while Tamil Nadu BJP President Annamalai has called the former AIADMK minister CV Shanmugam as the 3rd phase leader who said that the DMK will form an alliance with the BJP.