எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்கியது யாரு.. நாங்கதான்.. பொசுக்குனு போட்டு உடைத்த நயினார் நாகேந்திரன்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்கியதே பாஜக தான், தொடர்ந்து அவருக்கு நட்பாக இருந்து எல்லா வகையிலும் ஆதரவு கொடுத்தது பாஜக தான் என பாஜக சட்டமன்றக் குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

2024ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி தொடரும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாழடைந்த மருத்துவமனை கட்டிடம்.. மும்பை போலீசுக்கு வந்த போன்! உள்ளே 4 பிணங்கள் -யார் எந்த மர்ம ஆண்?

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தலைவர்களின் மறைவுக்குப்பின் உள்ள இடைவெளியில் அதிமுகவில் சிறு சிறு பிரச்சினைகள் ஏற்படுவது வழக்கம்தான், அதன்பிறகு சரியாகிவிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP made Edappadi Palanisamy as the Chief Minister during AIADMK regime, BJP continued to support him in all possible ways, said BJP MLA Nainar Nagendran.