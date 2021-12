முந்திரி பருப்பு லாரி கடத்தல் வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் மகன் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: முந்திரி லாரி கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் சித செல்லப்பாண்டியனின் மகன் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ் உத்தரவின் பேரில் அதற்கான ஆணையை புதுக்கோட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ரமேஷ் பாளையங்கோட்டை சிறையில் வழங்கினார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கிள்ளியூர் பகுதியிலுள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனத்திலிருந்து ரூ.1 கோடியே 10 லட்சம் மதிப்பிலான 16 டன் முந்திரி பருப்பை ஏற்றி கொண்டு வந்த லாரியை, கடந்த நவம்பர் 26ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொட்டலுரணி விலக்கு பகுதியில் வைத்து TN 69 BL 5555 என்ற காரில் வந்த நபர்கள் வழிமறித்து கடத்தி சென்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக லாரி ஓட்டுநரான தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை சேர்ந்த ஹரி ,40 என்பவர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

English summary

Gnanaraj Jebasingh is the son of S.T. Chellapandian, former minister for Labour in the Jayalalithaa cabinet who was arrested in a cashew lorry smuggling case, has been charged with thuggery. Pudukottai Police Station Inspector Ramesh Palayankottai issued the order on the orders of District Collector Senthil Raj.