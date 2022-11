ஆளுநர் ‘வாரிசு’ பதவியில்லை! கொந்தளித்த தமிழிசை.. அதனை நீங்க சொல்லக் கூடாது! கனிமொழி கொடுத்த பதிலடி!

Tuticorin

தூத்துக்குடி : ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குறித்த திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழியின் கருத்துக்கு முன்னாள் பாஜக தலைவரும், தெலுங்கானா புதுச்சேரி மாநிலங்களின் ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆளுநர் 'வாரிசு' பதவியில்லை என கூறியிருந்த நிலையில், அதனை தமிழிசை சொல்லக்கூடாது என கனிமொழி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் திமுக தலைமையிலான தமிழக அரசுக்கும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. தமிழக அரசு சார்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல மசோதாக்களை ஆளுநர் தற்போது வரை ஒப்புதல் அளிக்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளதால் பல சிக்கல்கள் எழுந்திருக்கிறது.

மேலும் பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சிகளில் பேசும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சனாதனம், பாரதம், இந்து மதம் குறித்து பேசி வருகிறார். இதனால் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்ந்து தமிழக ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

