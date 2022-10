இரவு முதல் நசநசத்த மழை.. தூத்துக்குடியில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு

Tuticorin

oi-Halley Karthik

தூத்துக்குடி: வளிமண்டல மேல் அடுக்கு காற்று சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தூத்துக்குடியில் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்றிரவு முதல் தூத்துக்குடியில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

Widespread rainfall is occurring in various parts of Tamil Nadu due to upper atmospheric circulation. In this case, school holidays have been announced today due to rain in Tuticorin. Due to continuous rain in Thoothukudi since last night, holiday has been announced only for schools in the district.