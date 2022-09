அப்பா மாதிரி நான் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்க மாட்டேன்! மதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர வைத்த துரை வைகோ!

Tuticorin

oi-Arsath Kan

தூத்துக்குடி: அப்பா மாதிரி தயவு தாட்சண்யம் பார்க்க மாட்டேன் எனக் கூறி ,மதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர வைத்துள்ளார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் மகன் துரை வைகோ.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி லட்சுமி திரையரங்கில் 'மாமனிதன் வைகோ' என்ற ஆவணப்படத்தை கட்சியினருடன் சேர்ந்து பார்த்த அவர் அதன் பிறகு பேசும் போது இதனைக் கூறினார்.

உழைப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கட்சியில் இடம் என்றும் மற்றவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியே செல்லலாம் கதவுகள் திறந்தே இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே அண்ணனே! தமிமுன் அன்சாரியை வாசல் வரை வந்து வழியனுப்பிய வைகோ!

English summary

Durai Vaiko has shaken the MDMK executives by saying that he will not show favoritism like his father.