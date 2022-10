எம்பி தேர்தல்ல தனியா நிற்க முடியுமா? ‘பல்ஸ்’ பார்க்கும் எடப்பாடி! முடிச்சு போடும் முத்துநகர் ‘மாஜி’!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளபட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எதிர்க்கட்சி அன்று ஒன்று என்றால் அது அதிமுக தான். வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தேசிய கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, திமுகவாகவும் இருந்தாலும் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து தேர்தலை சந்திக்க தயாரா என முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஊத்துப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூபாய் 11.29 லட்சம் மதிப்பிலான பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை முன்னாள் அமைச்சரும், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக உறுப்பினருமான கடம்பூர் ராஜூ கலந்து கொண்டு ரிப்பன் வெட்டி திறந்து திறந்து வைத்து பள்ளி வளாகத்தை ஆய்வு செய்தார்.

English summary

If there is one opposition party that is accepted and recognized by the people, it is the AIADMK. Former Minister Kadambur Raju has questioned whether the National Party or the DMK is ready to face the elections alone without an alliance in the coming parliamentary elections.