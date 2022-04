சாத்தான்குளம், ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ், நீதிமன்றம், கஷ்டடி மரணம், கொலை

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் ஜெயராஜ் பென்னிக்சின் உடல் உடையில் இரத்தம் இருந்ததாகவும், அலறல் சத்தம் கேட்டதாகவும் தலைமைக் காவலர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் ஒன்றை அளித்திருக்கிறார்.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19 ஆம் தேதி கொரோனா ஊரடங்கின்போது சாத்தான்குளத்தில் செல்போன் கடை நடத்தி வந்த தந்தை மகனான ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் இருவரையும் போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

விசாரணை என்ற பெயரில் இருவரையும் போலீசார் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்த தகவல் வெளியாகி நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

The Head Constable has given a sensational confession that there was blood on Jayaraj Bennix's body and he heard screams at the Sathankulam police station: சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் ஜெயராஜ் பென்னிக்சின் உடல் உடையில் இரத்தம் இருந்ததாகவும், அலறல் சத்தம் கேட்டதாகவும் தலைமைக் காவலர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் ஒன்றை அளித்திருக்கிறார்.