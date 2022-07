மக்களை பாதிக்க கூடாது..மின் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறுக.. தமிழக அரசுக்கு திருமாவளவன் திடீர் கோரிக்கை!

Tuticorin

oi-Yogeshwaran Moorthi

தூத்துக்குடி: தமிழகத்தில் ஏழை, எளிய மக்களை பாதிக்காத வகையில் மின் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், நாடாளுமன்றத்தில் ஆளும் பாஜக அரசு ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறது. மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசியதற்காக 27 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதில் குறிப்பாக நாலு பேர் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல் எதிர்க்கட்சிகளை புலனாய்வு மற்றும் அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்டவை மூலம் பாஜக அல்லாத மாநிலங்களை ஆட்சி புரியும் தலைவர்களை பாஜக அரசு அச்சுறுத்தி வருவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

