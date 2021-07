புதிய மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் உதயமாகிறது.. நவம்பர், டிசம்பரில் நகராட்சி தேர்தல்.. கே.என்.நேரு

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: வரும் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார், எனவே தற்போது அதற்கான அடிப்படைப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என அமைச்சர் கே என் நேரு செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்றுவரும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டப்பணிகளை நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கே என் நேரு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகளை நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு, சமூக நலன் மற்றும் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன், மீன்வளம் மீனவர் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்தால் கர்நாடகா முதல்வரா? மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி சொன்ன பதில் என்ன?

English summary

tamilnadu chief minister mk stalin plan municipalities election held in november and december. he also plan few municipalities upgrade to corporation and some Town Panchayats are to be upgraded as municipalities, said minister kn nehru.