அத்துமீறிய கஞ்சா கும்பல் அட்டகாசம்.. துப்பு தந்த திருச்செந்தூர் ஓட்டல் உரிமையாளருக்கு சரமாரி வெட்டு

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே கஞ்சா விற்பனை குறித்த துப்பு கொடுத்த ஓட்டல் உரிமையாளரை கஞ்சா போதை கும்பல் ஒன்று கொலைவெறியுடன் பட்டா கத்தியால் கொடூரமாக தாக்குதல் நடத்தும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த கொலை வெறி தாக்குதலில் படுகாயம் அடைந்த ஒட்டல் உரிமையாளர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கஞ்சா புழக்கம் அதிக அளவில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களின் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தமிழக காவ்லதுறை கடுமையான முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.

CCTV footage of a gang of ganja addicts brutally attacking a hotel owner near Tiruchendur in Thoothukudi district with a strap knife has created a sensation. The owner of the otel, who was seriously injured in the murderous attack, is being admitted to the hospital and is undergoing treatment.