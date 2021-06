Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகரி அருகே திருமண ஊர்வலத்தில் மணப்பெண் நிஷா பாரம்பரிய கலைகளான சுருள் வாள் வீச்சு, சிலம்பம் ஆகியவற்றை ஆடி அசத்தினார். இந்த காட்சி காண்போரை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

கையில் சிலம்பத்தை எடுத்த மணப்பெண்.. என்ன ஒரு ஆட்டம் பாருங்க.. மலைத்துப்போன மாப்பிள்ளை

திருமண விழாக்களில் மணப்பெண் மனமகன் இடையே சின்ன சின்ன குறும்பு விளையாட்டுக்கள் அந்த காலங்களில் இடம் பெற்று இருக்கும். அந்த குறும்பு விளையாட்டுகள், குறும்புகள் திருமண வீட்டாரையும், மணப்பெண், மனமகன் இருவரையும் ரசிக்க வைக்கும். காலத்தால் மறக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கும்.

இது வேற லெவல்..

காலம் மாற மாற, குறும்பு விளையாட்டுகளை தாண்டி, முதலே சினிமா பாடல்கள் பாடுவது, உறவினர்கள்,நண்பர்கள் நடனமாடுவது என்று மாறியது.,

English summary

At a wedding procession near Alwarthirunagar in Thoothukudi district, bride Nisha performed traditional arts such as scrolling and sculpting. The family members and viewers had excited.