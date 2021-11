கணவன் வெளிநாட்டில்.. உள்ளூரில் இளைஞருடன் நெருக்கம்.. தூத்துக்குடியில் விமான பணிப்பெண் விபரீத முடிவு!

Tuticorin

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் கைக்குழந்தையுடன் வந்த விமானப் பணிப்பெண் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு தீ வைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதை பார்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து அவர் மீது தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர்.

கணவர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வந்த நிலையில் உள்ளூர் இளைருடன் பழகிவந்த விமானப் பணிப்பெண் தனக்கு ஆபத்து இருப்பதாக குற்றம் சாட்டி உள்ளார்.

The Airport staff who came with her baby to the Thoothukudi Collector's office tried to selffire by pouring kerosene. The guards then immediately poured water on him to try to light the match. According to complaint, the police are planning to call Suresh and re-investigate.