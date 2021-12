பெண் போல் பேசி.. ஆண்களை நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. இளைஞரை தூக்கிய போலீஸ்!

Vellore

oi-Rayar A

வேலூர்: திருவள்ளூர் பட்டரை பெருமந்தூர் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண்குமாரிடம் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை கொடுத்தார். தன்னிடம் பெண் என்று கூறி ஆண் ஒருவர் சாட் செய்து தன்னை நிர்வாணமாக படம் பிடித்து ஏமாற்றி பணம் கேட்டு மிரட்டி வருவதாக புகாரில் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நரேந்திரன் என்ற இளைஞரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது திடுக்கிடும் தகவல் வெளியானது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:-

English summary

Police have arrested a young man for extorting money by videotaping men naked by chatting like a woman. He has extorted more than 80 thousand rupees from the youth in the last 2 years