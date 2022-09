ஆன்லைனில் ஆர்டர்! பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்திருந்த போன் வெடித்து சிதறியது.. மாணவன் கதி?

Vellore

oi-Jackson Singh

ராணிப்பேட்டை: வேலூரை அடுத்த ராணிப்பேட்டையில் பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்திருந்த செல்போன் வெடித்து சிதறியதில் மாணவன் ஒருவன் படுகாயமடைந்த சம்பவம் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுவரை சார்ஜ் போடப்பட்ட செல்போன்கள் தான் வெடித்து இருக்கின்றன. ஆனால் முதன்முறையாக சார்ஜரில் இணைக்கப்படாத செல்போன் ஒன்று வெடித்திருப்பது தான் இந்த அச்சத்துக்கு காரணம் ஆகும்.

தொழில்நுட்பம் வளர வளர விதவிதமான அதிநவீன எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் அறிமுகமாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. இவ்வாறு முதலில் பட்டன் ஃபோன்களாக நம் கையில் புழங்கி வந்த செல்போன்கள் தற்போது ஸ்மார்ட் ஃபோன்களாக அவதாரம் எடுத்துள்ளன.

பெங்களூர் சம்பவம்! அடுத்த 3 நாட்கள் முக்கியம்! நேரில் வாங்க.. எடப்பாடிக்கு

English summary

In a unprecedented incident in Ranipet, A Cell phone exploded when it is in pant pocket. Usually smart phones exploded when it was in charger.